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«Байер» в гостях разгромил «Селтик» со счётом 4:0

«Байер» в гостях разгромил «Селтик» со счётом 4:0
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Сегодня, 30 сентября, состоялся 2-й матч группового этапа Лиги Европы между шотландским «Селтиком» и немецким «Байером». Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк» в Селтике (Шотландия). Матч начался в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 25-й минуте Пьеро Инкапье после результативного паса Митчела Баккера забил первый гол. Ровно через 10 минут футболисты «Байера» увеличили разницу в счёте. На этот раз отличился немецкий 18-летний футболист Флориан Вирц после паса Паулинью.

На 58-й минуте Лукас Аларио реализовал одиннадцатиметровый удар, а на 94-й минуте Амин Адли установил окончательный счёт. Он занёс мяч в сетку ворот соперника после паса полузащитника из Афганистана Адима Амира.

Лига Европы. Группа G. 2-й тур
30 сентября 2021, четверг. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 4
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Инкапье – 25'   0:2 Вирц – 35'   0:3 Аларио – 58' (пен)   0:4 Адли – 90+4'
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