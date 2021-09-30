«Байер» в гостях разгромил «Селтик» со счётом 4:0

Сегодня, 30 сентября, состоялся 2-й матч группового этапа Лиги Европы между шотландским «Селтиком» и немецким «Байером». Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк» в Селтике (Шотландия). Матч начался в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 25-й минуте Пьеро Инкапье после результативного паса Митчела Баккера забил первый гол. Ровно через 10 минут футболисты «Байера» увеличили разницу в счёте. На этот раз отличился немецкий 18-летний футболист Флориан Вирц после паса Паулинью.



На 58-й минуте Лукас Аларио реализовал одиннадцатиметровый удар, а на 94-й минуте Амин Адли установил окончательный счёт. Он занёс мяч в сетку ворот соперника после паса полузащитника из Афганистана Адима Амира.