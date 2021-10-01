«Марсель» и «Галатасарай» сыграли вничью в Лиге Европы, матч прерывался из-за фанатов

В Марселе на стадионе «Велодром» состоялся матч 2-го тура Лиги Европы. «Марсель» принимал «Галатасарай».
Матч команд завершился безголевой ничьей. В середине второго тайма французский клуб был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил 11-метровый удар.
В концовке первого тайма матч на некоторое время прерывался из-за поведения гостевых фанатов. Они пронесли на стадион пиротехнику. В итоге успокаивать турецких болельщиков пришлось полицейским.
«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице группы E. Турецкий клуб набрал четыре очка. Второе место занимает «Лацио» (3). Далее располагаются «Марсель» (2) и «Локомотив» (1).
В следующем туре «Локомотив» будет принимать «Галатасарай», а «Лацио» проведёт гостевой матч с «Марселем».
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