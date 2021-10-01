Дмитрий Баринов прокомментировал исход матча с «Лацио» в Лиге Европы

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал исход матча с итальянским «Лацио». Напомним, игра завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянского клуба.

«Думаю, было много простых ошибок. И второй гол — со стандарта. Разбирали, говорили об этом, но, увы, не получилось. Мне не сложно играть в центре обороны. Не сказать, что непривычно. Считаю, в целом нормально, но только результат плохой. Сами знаете, у нас сейчас нет центральных защитников, поэтому мне там приходится играть. Отношусь к этому нормально.



Я сейчас не могу вас сказать, что случилось на стандарте. Надо посмотреть эпизод и разобраться в этом. Мы разбирали стандарты, и тренер говорил, что есть такой розыгрыш — на ближнюю штангу. Насколько я помню, там должен был доигрывать футболист, который играл персонально с оппонентом, не дать ему чиркнуть. Но надо смотреть, разбирать», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».