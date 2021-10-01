Экс-вратарь «Спартака» Прудников: победа есть победа, но игра не очень

Бывший голкипер «Спартака» Алексей Прудников поделился впечатлением от победы красно-белых в Неаполе. «Спартак» в матче 2-го тура Лиги Европы обыграл «Наполи» со счётом 3:2.

Москвичи уже в начале встречи пропустили после грубой ошибки вратаря Александра Максименко. Вскоре хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Мариу Руя. В итоге во втором тайме «Спартак» забил три мяча, дубль оформил Квинси Промес. В концовке неаполитанцы отыграли один мяч, но «Спартак» удержал победу.

«Впечатление о самой игре не очень, даже несмотря на победу. Много брака, ошибок. Кофрие не хватает скорости, проблем у команды достаточно. Победа есть победа, этому все рады, но игру надо улучшать. Играют не так, как хотелось бы», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.