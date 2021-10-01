Россия обошла Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на 9-е место

Состоялись матчи 2-го тура еврокубковых турниров. По их итогам Россия улучшила позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

Российские клубы одержали две победы. «Зенит» в Лиге чемпионов разгромил шведский «Мальмё» со счётом 4:0, а «Спартак» в Лиге Европы обыграл итальянский «Наполи» 3:2. «Локомотив» потерпел поражение в матче с «Лацио» в Лиге Европы (0:2).

Двух побед российских клубов хватило, чтобы в таблице коэффициентов УЕФА обойти Шотландию. Теперь Россия занимает 9-е место. У России теперь 31,682 балла в таблице. Шотландия имеет в своём активе 31,300 балла.

8-е место в таблице занимает Австрия, набравшая 32,850 балла. При этом сразу четыре австрийских клуба продолжают выступление в еврокубковых турнирах.