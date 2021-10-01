Видеообзор поражения «Локомотива» на выезде от «Лацио» в Лиге Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московский «Локомотив» встречался с римским «Лацио». Игра состоялась вчера, 30 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Футболисты «Лацио» открыли счёт в матче на 13-й минуте. Педро проскочил в штрафную гостей по левому флангу и вырезал подачу в центр, откуда Тома Башич головой переправил мяч в сетку ворот.
Второй гол римляне забили на 38-й минуте матча. Луис Альберто от угла поля исполнил подачу во вратарскую, на ближней штанге никого из москвичей не оказалось, Гильерме тоже не сориентировался, а Патрисио Габбарон даже без удара протолкнул мяч за линию ворот.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).
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