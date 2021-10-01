Сарри считает, что «Лацио» рисковал результатом во втором тайме игры с «Локомотивом»

62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», остался недоволен, что исход домашнего матча с «Локомотивом» (2:0) не был определён ещё в первом тайме.
«Встреча с «Локомотивом» из разряда тех, исход которой мог быть определён ещё в первом тайме с гораздо большим перевесом в голах, в этом случае нам оставалось бы лишь контролировать игру, а вместо этого во втором тайме результат матча всё ещё был на кону.
Игроки «Лацио» пытаются разыграть до верного? Иногда они чувствуют себя легкомысленно, но это также то, о чём я прошу. По нашей задумке, владение должно быть только на чужой половине поля, но мы никогда не можем знать, к чему это приведёт.
Состояние Чиро Иммобиле? Он сказал, что чувствует себя достаточно неплохо. Его обследование пройдёт только завтра, возможно, там есть какие-то проблемы с сухожилием.
Победа в римском дерби над «Ромой» дала что-то особенное? Могу лишь отметить, что в этих обеих играх мы намного лучше двигались с мячом, а тактической точки зрения «Лацио» был в порядке и раньше. Именно плохое владение мячом раньше сводило все наши усилия на нет», — цитирует Сарри Tutttomercatoweb со ссылкой на эфир DAZN.
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