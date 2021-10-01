Кулибали: в матче со «Спартаком» игроки «Наполи» уже думали о встрече с «Фиорентиной»

30-летний сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали подвёл итоги домашней встречи 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с московским «Спартаком» (2:3).

«Наполи» есть над чем подумать после игры со «Спартаком». Скорее всего, все уже думали о воскресной игре с «Фиорентиной». Однако концовка встречи всё равно была достаточно напряжённой, так как после перерыва нас достаточно хорошо замотивировал один из помощников Спаллетти.

Я не хочу искать никаких оправданий, мы могли бы выступить гораздо лучше. Мы проиграли этот матч, и нам ещё многому предстоит научиться. Чтобы выигрывать каждый отдельный матч необходимо много работать.

Конечно, ощущается разочарование, но мы должны идти от игры к игре. Я думаю, что мы уже думали о воскресной игре с «Фиорентиной», и это было ошибкой. Этот матч многому меня научил, в том числе и на личном уровне. Тренер был очень разочарован, перед игрой он нам не раз говорил о должном настрое. С завтрашнего дня мы должны найти правильный подход перед сложным испытанием в матче с «Фиорентиной», — цитирует Кулибали Football Italia.