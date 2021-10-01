Жемалетдинов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио» в Лиге Европы

25-летний российский форвард московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о гостевом матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с римским «Лацио» (0:2).
«Мы проиграли честно. Хотя у нас были подходы, и я тоже мог забивать, и Тино. Особенно в первом тайме сыграли плохо в обороне: первый гол – это «привоз», второй – стандарт. Во втором тайме вышли и начали прессинговать больше. Соперник больше терял мяч, поэтому у нас больше моментов было. Проиграли. Будем готовиться к чемпионату. Постараемся взять реванш дома», — цитирует Жемалетдинова пресс-служба железнодорожников на официальном сайте клуба.
Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).
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