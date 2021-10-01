Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жемалетдинов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио» в Лиге Европы

Жемалетдинов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио» в Лиге Европы
Комментарии

25-летний российский форвард московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о гостевом матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с римским «Лацио» (0:2).

«Мы проиграли честно. Хотя у нас были подходы, и я тоже мог забивать, и Тино. Особенно в первом тайме сыграли плохо в обороне: первый гол – это «привоз», второй – стандарт. Во втором тайме вышли и начали прессинговать больше. Соперник больше терял мяч, поэтому у нас больше моментов было. Проиграли. Будем готовиться к чемпионату. Постараемся взять реванш дома», — цитирует Жемалетдинова пресс-служба железнодорожников на официальном сайте клуба.

Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).

Новость по теме
Видеообзор поражения «Локомотива» на выезде от «Лацио» в Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021