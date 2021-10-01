Николич: не нужно быть экспертом, чтобы видеть спад в игре «Локомотива»

42-летний сербский специалист Марко Николич, возглавляющий московский «Локомотив», ответил на вопрос о возможном спаде в игре железнодорожников после поражения от римского «Лацио» (0:2) в гостевой игре 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

«Можно ли связать отсутствие побед в четырёх кряду матчах со спадом «Локомотива»? Не нужно быть экспертом, чтобы это видеть. И посмотреть на состав. Я сказал, что собрали всех здоровых. В принципе, так и происходит последние три игры. Поэтому я и не хочу злиться и тем более говорить плохие слова про команду. Парни собирают все свои силы. Есть игроки, которые играют на непривычных для себя позициях», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).