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Фелипе Андерсон рассказал о тактической задумке «Лацио» на матч с «Локомотивом» в ЛЕ

Фелипе Андерсон рассказал о тактической задумке «Лацио» на матч с «Локомотивом» в ЛЕ
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28-летний бразильский вингер «Лацио» Фелипе Андерсон рассказал, чем рассчитывали воспользоваться римляне в тактическом плане в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с московским «Локомотивом» (2:0).

«Победа была важна, я считаю, что мы показали хорошую игру. Счёт нельзя назвать крупным, но главной целью была победа, и мы её достигли. Футбол без болельщиков не тот. Фанаты — часть игры, и без них игра теряет свой смысл. Играть дома перед своими болельщиками очень приятно и важно для нас.

Мы знали, что игроки «Локомотива» заберут середину поля, но на флангах у нас будет простор для манёвра. Мы подходили к игре с идеей использовать фланги и старались делать это на протяжении всего матча. Мы показали хорошую командную игру. Показали, что хотим выиграть. То же самое было и в дерби. Рады, что удалось добиться еще одного положительного результата», — цитирует Фелипе Андерсона пресс-служба УЕФА.

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