Хавбек «Лацио» Башич, отличившийся в игре с «Локомотивом», прокомментировал исход встречи

24-летний хорватский хавбек «Лацио» Тома Башич подвёл итоги матча 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с московским «Локомотивом» (0:2).
«Я считаю, что это был идеальный вечер для нас. После победы в римском дерби в воскресенье это уже вторая победа, и я надеюсь, что мы сможем одержать третью до перерыва на матчи национальных команд. Я впервые попал в стартовый состав, впервые сыграл перед этими болельщиками и впервые забил. Вечер сложился как нельзя лучше. Мы хотим выиграть группу, и надеюсь, что сможем достичь этой цели», — приводит слова Башича пресс-служба УЕФА.
Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).
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