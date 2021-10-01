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Кейн повторил достижение Хайнкеса и Мюллера благодаря хет-трику в матче Лиги конференций

Кейн повторил достижение Хайнкеса и Мюллера благодаря хет-трику в матче Лиги конференций
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28-летний английский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в матче 2-го тура групповой стадии Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022 со словенской «Мурой» (5:1), отметился знаменательным статистическим достижением.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», Кейн стал третьим игроком, оформившим хет-трик в трёх различных крупных турнирах УЕФА (кроме квалификационных игр), после Юппа Хайнкеса и Герда Мюллера. Отмечается, что учитываются следующие соревнования: Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов, Кубок УЕФА / Лига Европы, Кубок обладателей кубков и Лига конференций.

В этой игре с «Мурой» Кейн вышел на поле на 59-й минуте встречи и для того, чтобы оформить хет-трик ему потребовалось всего лишь 29 минут.

«Тоттенхэм», набрав четыре очка в двух турах, делит первое место в турнирной таблице группы G с французским «Ренном». «Витесс» имеет на своём счету три очка и идёт третьим, а «Мура» замыкает квартет с нулём очков.

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