Луис Альберто: счёт в игре с «Локомотивом» нельзя назвать крупным, но главное — победа

Полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Победа была важна. Я считаю, что мы показали хорошую игру. Счёт нельзя назвать крупным, но главной целью была победа, и мы её достигли. Футбол без болельщиков не тот. Они — часть игры, и без них игра теряет свой смысл. Выступать дома перед своими болельщиками очень приятно и важно для нас», — цитирует Альберто пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).