Луис Альберто: счёт в игре с «Локомотивом» нельзя назвать крупным, но главное — победа
Поделиться
Полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0 во втором туре группового этапа Лиги Европы.
«Победа была важна. Я считаю, что мы показали хорошую игру. Счёт нельзя назвать крупным, но главной целью была победа, и мы её достигли. Футбол без болельщиков не тот. Они — часть игры, и без них игра теряет свой смысл. Выступать дома перед своими болельщиками очень приятно и важно для нас», — цитирует Альберто пресс-служба УЕФА.
Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).
Комментарии
- 1 октября 2021
-
06:46
-
05:46
-
05:34
-
05:04
-
04:28
-
03:44
-
03:27
-
03:07
-
02:57
-
02:51
-
02:36
-
02:20
-
02:07
-
01:48
-
01:16
-
00:51
-
00:43
-
00:35
-
00:23
-
00:21
-
00:14
-
00:06
- 30 сентября 2021
-
23:58
-
23:50
-
23:50
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:42
-
22:39
-
22:32
-
22:27
Партнерский контент