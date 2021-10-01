Антонио Рюдигер может продлить контракт с «Челси»

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продлить контракт с клубом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы продолжают переговоры о продлении контракта с 28-летним игроком. Ранее сообщалось, что футболист хочет получать € 10 млн в год. Нынешнее соглашение с Рюдигером истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер провёл девять матчей за «Челси», в которых забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.

Футболист защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.