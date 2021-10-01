Вратарь «Спартака» Максименко: что за игра! Что за команда!

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко эмоционально отреагировал на победу своей команды над итальянским «Наполи» в Лиге Европы. Игра второго тура группового этапа состоялась 30 сентября в Неаполе и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Что за игра! Что за команда! Победа!» — написал Максименко после матча в «сториз» в своём аккаунте в «Инстаграме», добавив к сообщению фотографию и эмодзи огня.

Ранее стало известно, что футболист «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы на выезде с «Наполи» (3:2), забил уже 73 гола за московский клуб. Таким образом, Промес по количеству голов за «Спартак» сравнялся с Алексеем Парамоновым, забившим также 73 гола в составе красно-белых. При этом Промесу для достижения этого результата понадобилось провести 153 матча, а Парамонову — 302.