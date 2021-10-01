Россия обошла Шотландию в рейтинге УЕФА и новое достижение Промеса. Главное к утру

Россия обогнала Шотландию в рейтинге УЕФА, «Спартак» одержал победу над «Наполи», «Локомотив» уступил «Лацио» в Лиге Европы, а Квинси Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров «Спартака». Главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Россия обошла Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на 9-е место.
2. Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».
3. «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» в Лиге Европы.
4. «Лацио» уверенно обыграл «Локомотив» в матче Лиги Европы.
5. «Легия» обыграла «Лестер» во 2-м туре Лиги Европы.
6. «Рома» разгромила «Зарю» в Лиге конференций.
7. Ральф Рангник может стать главным тренером «Барселоны».
8. Игнашевич — один из основных кандидатов на пост тренера «Балтики».
9. Определились финалисты чемпионата мира по мини-футболу.
10. ХК «Сочи» объявил о назначении Назарова главным тренером клуба.
11. Карацев обыграл Хуркача в трёх сетах и вышел в 1/4 финала турнира в Сан-Диего.
12. Пау Газоль решил завершить карьеру.
13. Стали известны соперники российских волейболистов на старте домашнего ЧМ-2022.
14. «Нэшвилл» крупно победил «Тампу» в матче предсезонки НХЛ. У Афанасьева дубль и ассист.
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