Старридж подписал контракт с австралийским «Перт Глори»

Нападающий Дэниел Старридж подписал контракт с австралийским клубом «Перт Глори». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним английским футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В сентябре форвард, находящийся сейчас в статусе свободного агента, разместил в своём аккаунте в «Твиттере» запись, в которой намекнул потенциальным работодателям о своей готовности выступать на высоком уровне.

Старридж с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках. Игрок выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич Альбион». За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 мячей. С середины лета форвард тренируется с испанской «Мальоркой».