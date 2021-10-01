В ногах вратаря «Айнтрахта» Траппа взорвалась петарда. «Антверпену» грозят санкции

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп во время выездного матча Лиги Европы с «Антверпеном» (1:0) пострадал от петарды, брошенной фанатами бельгийской команды, сообщает RTL News.

На 47-й минуте матча фанаты «Антверпена» бросили на поле несколько петард с трибун. Одна из них упала прямо под ногами Траппа и взорвалась. Вратарь упал в результате, несколько минут ему оказывали помощь, однако он смог продолжить игру. После взрыва 31-летний спортсмен держался за левое ухо. Через несколько минут после инцидента Трапп совершил отличный сейв и спас команду от потери очков. УЕФА будет расследовать инцидент, и бельгийскому клубу грозит штраф.

Кевин Трапп начинал играть за «‎Айнтрахт» в 2012 году. В 2015-м он покинул клуб и перешёл во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Спустя три года он вернулся обратно в «‎Айнтрахт».