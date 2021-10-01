Выйдет ли «Спартак» в евровесну?

30 сентября московский «Спартак» стал автором одной из главных сенсаций игрового дня в Лиге Европы. Красно-белые в матче 2-го тура группового этапа ЛЕ обыграли «Наполи» со счётом 3:2.
Таким образом, «Спартак» набрал 3 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С, в которой, помимо московского клуба и «Наполи», выступают польская «Легия» и английский «Лестер Сити».
«Спартак» обозначил свои турнирные амбиции в борьбе за выход из группы. В связи с этим назревает логичный вопрос: смогут ли красно-белые завоевать путёвку в плей-офф еврокубка?
Принять участие в опросе также можно, перейдя по ссылке.
Стоит напомнить, что в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2). Во втором туре «Легия» обыграла «Лестер», а «Спартак», соответственно, взял верх над «Наполи» (3:2).
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