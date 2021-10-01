Бруну Фернандеш рассказал, кто должен был бы исполнять пенальти в матче с «Вильярреалом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о том, кто должен был бы исполнять пенальти в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1). Ранее в концовке игры 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1) португальский хавбек не реализовал 11-метровый.

«В матче с «Вильярреалом» пенальти исполнял бы я, но нам его не назначили. Тренер перед игрой решает, кто будет выполнять 11-метровый», — приводит слова Фернандеша CBS Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) располагается на четвёртой позиции.

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Незабитый пенальти Бруну Фернандеша: