Хавбека «Рейнджерс» Камара освистали дети на стадионе «Спарты»

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара был освистан детьми во время матча 2-го тура Лиги Европы с чешской «Спартой» (0:1), сообщает Sky Sports.

На стадионе «Спарты» присутствовали 10 тысяч детей до 14 лет. Школьники освистывали игроков «Рейнджерс» ещё перед началом матча, когда они преклоняли колено. Глен Камара подвергался обструкции при каждом касании мяча. Футболист покинул поле на 74-й минуте, так как получил две жёлтые карточки.

Трибуны арены «Дженерали» должны закрыть для болельщиков после того, как в прошлом сезоне хавбек «Монако» Орельен Тчуамени подвергся расистским оскорблениям в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В итоге на трибуны пустили школьников. Отметим, что в апреле защитник чешской «Славии» Ондржей Кудела получил 10-матчевый бан по линии УЕФА за расистское оскорбление Глена Камара. На 87-й минуте матча в Шотландии Кудела прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес футболиста «Рейнджерс» Глена Камара, на что тот довольно эмоционально отреагировал.