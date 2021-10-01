Гарет Саутгейт — о положении Санчо в «Манчестер Юнайтед»: я не удивлён

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил положение полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».
«Что касается положения Санчо, то я не удивлён. Бундеслига — это другой турнир. «Боруссия» — большой клуб, но «Манчестер Юнайтед» — один из величайших клубов в мире. Джейдону нужно адаптироваться к команде, к лиге. В Премьер-лиге он не сможет забивать и делать передачи так, как в Бундеслиге.
В чемпионате Германии есть несколько хороших команд. Это отличная лига для молодых футболистов. Но в Премьер-лиге все игры получаются интенсивными и упорными. Пожалуй, он только начинает это понимать.
Заслуживает ли он вызова в сборную, если судить по последним результатам? Наверное, нет. Но мы много вложили в Санчо и верим, что он выйдет на высокий уровень. Я бы хотел пообщаться с ним и помочь с процессом адаптации в «МЮ». Мы хотим, чтобы он чувствовал нашу веру в него», — цитирует Саутгейта Goal.
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне он начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. В «Манчестер Юнайтед» Джейдон провёл семь матчей, но результативными действиями не отметился.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
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