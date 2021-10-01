Жириновский пояснил своё заявление о том, что Кокорина и Мамаева стоило сослать в Сибирь

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский пояснил своё высказывание о ссылке в Сибирь, в котором он упомянул форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Хочу внести ясность по поводу предложения возродить такой вид наказания, как ссылка. Прежде всего речь о гуманизации уголовного наказания, а не об ужесточении. Никто не предлагает ссылать протестующих или за все подряд мелкие правонарушения. Наоборот, ссылка — это более мягкая альтернатива реальному лишению свободы в колонии. Вместо того чтобы жить в бараке, вставать и ложиться по расписанию, есть баланду, человек ведёт в целом нормальный образ жизни, может жить со своей семьёй, работать, но ему запрещено покидать определённый регион, приезжать в крупные столичные города. Смысл такого наказания в лишении привычной среды, а не свободы в целом.



Это наказание предусматривается для тех видов правонарушений, которые чаще происходят в богеме, в среде «золотой» молодёжи. Такое наказание могло бы быть применено, например, к футболистам Кокорину и Мамаеву, устроившим драку в центре Москвы. Вместо тюрьмы они прожили бы эти 2-3 года в удалённом регионе России, но были бы при этом свободны, могли тренироваться и работать. И жизнь в провинции остудила бы их. Или, например, для тех, кто регулярно и нагло нарушает ПДД, провоцирует дорожную полицию на гонки. Их не пугает административный арест или крупный штраф, мы это помним по примеру Мары Багдасарян. Так себя ведут чаще всего богатые детки, которые лишь выпендриваются своими штрафами и арестами как достижением. А вот ссылка на пару лет в Тмутаракань, где нет ни дружков, ни дорогих машин, ни клубов, ни благодарной публики привела бы их в чувство», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о предложении строить новые города в Сибири. Жириновский предложил отправлять туда заключённых. В качестве примера он привёл форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, которые отбыли срок за драку.