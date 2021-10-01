Представитель «Кайрата»: в Казахстане футбола нет, не нужно себя обманывать

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался по поводу состояния футбола в Казахстане.

«Давайте честно. Кто сейчас приедет в Казахстан? Бердыев приехал, потому что он играл в «Кайрате». Я видел, как он через себя эти матчи пропускал после ухода Шпилевского. Я его успокаивал, он мне сказал: «Как ты думаешь, почему я всегда прихожу в жёлто-чёрной форме? Потому что этот клуб мне дорог».

У нас детские тренеры получают копейки, поэтому они открывают всякие частные школы, чтобы родители детей платили деньги. А эти школы ничего не дают. Говорят, у нас больше тысячи полей построено. Каких? Где? У нас нет стадионов, где играть? У нас три клуба матчи Лиги конференций проводили на «Астана Арене». Какой здравомыслящий и успешный тренер сюда приедет? Приедут только молодые и амбициозные тренеры, которые хотят чего-то достичь. Нам попался такой — Алексей Шпилевский. У нас все тренеры по кругу ходят. Вот, Муханов вернулся в «Актобе». На меня обижаются, когда говорю, что у нас нет футбола. Да, его нет. Что мы себя обманываем?» — приводит слова Боранбаева Meta-ratings.kz.