Представитель «Кайрата»: в Казахстане футбола нет, не нужно себя обманывать

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался по поводу состояния футбола в Казахстане.
«Давайте честно. Кто сейчас приедет в Казахстан? Бердыев приехал, потому что он играл в «Кайрате». Я видел, как он через себя эти матчи пропускал после ухода Шпилевского. Я его успокаивал, он мне сказал: «Как ты думаешь, почему я всегда прихожу в жёлто-чёрной форме? Потому что этот клуб мне дорог».
У нас детские тренеры получают копейки, поэтому они открывают всякие частные школы, чтобы родители детей платили деньги. А эти школы ничего не дают. Говорят, у нас больше тысячи полей построено. Каких? Где? У нас нет стадионов, где играть? У нас три клуба матчи Лиги конференций проводили на «Астана Арене». Какой здравомыслящий и успешный тренер сюда приедет? Приедут только молодые и амбициозные тренеры, которые хотят чего-то достичь. Нам попался такой — Алексей Шпилевский. У нас все тренеры по кругу ходят. Вот, Муханов вернулся в «Актобе». На меня обижаются, когда говорю, что у нас нет футбола. Да, его нет. Что мы себя обманываем?» — приводит слова Боранбаева Meta-ratings.kz.
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