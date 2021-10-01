Каньисарес: за мои 10 лет в «Валенсии» Куман был худшим тренером

Бывший голкипер «Валенсии» Сантьяго Каньисарес раскритиковал главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Футболист играл под руководством нидерландца в «Валенсии» в 2007-2008 годах.
«На тактическом уровне Куман не мог дать игрокам нужные инструменты. Он также не преуспел в тренировках и физической подготовке. За 10 лет, что я играл в «Валенсии», он был худшим тренером. Он не знал, как управлять раздевалкой и принимать правильные решения. Он отстранил Альбельду, Ангуло и меня от команды, когда в декабре у нас было 25 игроков, и остался с 22 футболистами. Это решение не принесло никакой пользы. Куман никогда не казался мне хорошим тренером. Другие специалисты, хоть и тоже не рассчитывали на меня, но были хорошими тренерами — например, Фабио Капелло», — цитирует Каньисареса Marca.
- 1 октября 2021
-
14:01
-
13:38
-
13:31
-
13:26
-
13:20
-
13:05
-
13:01
-
12:42
-
12:19
-
12:10
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:33
-
11:31
-
11:17
-
11:09
-
10:56
-
10:30
-
10:29
-
10:14
-
10:02
-
09:33
-
09:26Поль Погба сменил имидж Видео
-
09:25
-
09:21
-
09:20
-
08:50
-
08:40
-
08:18
-
08:05
-
06:46
-
05:46
-
05:34
-
05:04