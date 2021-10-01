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Каньисарес: за мои 10 лет в «Валенсии» Куман был худшим тренером

Каньисарес: за мои 10 лет в «Валенсии» Куман был худшим тренером
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Бывший голкипер «Валенсии» Сантьяго Каньисарес раскритиковал главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Футболист играл под руководством нидерландца в «Валенсии» в 2007-2008 годах.

«На тактическом уровне Куман не мог дать игрокам нужные инструменты. Он также не преуспел в тренировках и физической подготовке. За 10 лет, что я играл в «Валенсии», он был худшим тренером. Он не знал, как управлять раздевалкой и принимать правильные решения. Он отстранил Альбельду, Ангуло и меня от команды, когда в декабре у нас было 25 игроков, и остался с 22 футболистами. Это решение не принесло никакой пользы. Куман никогда не казался мне хорошим тренером. Другие специалисты, хоть и тоже не рассчитывали на меня, но были хорошими тренерами — например, Фабио Капелло», — цитирует Каньисареса Marca.

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Источник: Рональда Кумана уволят из «Барселоны» после матча с «Атлетико»
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