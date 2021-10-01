Объявлены кандидаты на звание лучшего игрока сентября в английской Премьер-лиге

Официальный сайт английской Премьер-лиги представил список кандидатов на звание лучшего игрока по итогам сентября. В этот перечень вошли: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Антонио Рюдигер («Челси»), Аллан Сент-Максимен («Ньюкасл Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Исмаила Сарр («Уотфорд»).

Победитель будет объявлен на следующей неделе.

По итогам шести туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», набравший 14 очков. По 13 баллов в активе «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Брайтона».

В списке бомбардиров лидируют Салах, Майкл Антонио («Вест Хэм Юнайтед») и Джейми Варди («Лестер Сити»), забившие по 5 голов. Матчи 7-го тура пройдут 2-3 октября.

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