Дирк Кюйт закрыл комментарии в «Инстаграме» после наплыва молдавских фанатов

Бывший футболист «Ливерпуля» Дирк Кюйт закрыл комментарии на своей странице в «Инстаграме». Причиной, судя по всему, стал наплыв фанатов молдавского «Шерифа», критикующего нидерландца за слова в адрес их команды.
Фанаты тираспольского клуба начали активно писать комментарии под постами Кюйта ещё до первых матчей «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Кюйт заявлял, что молдавскому клубу не место в Лиге чемпионов. Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1) ответил на слова Кюйта. «Я рад, что мы нарушили его идиллию. Дальше мы будем работать от игры к игре. В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, но мы доказываем, что это наше место и мы его заслуженно добыли», — сказал Вернидуб на пресс-конференции.
«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Реал» (3) — на 2-м месте.
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