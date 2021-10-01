Хавбек «Локомотива» Бека-Бека вызван в молодёжную сборную Франции

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека получил вызов в молодёжную сборную Франции.

Бека-Бека попал в список из 23 футболистов французской команды, которые сыграют с Украиной (8 октября) и Сербией (12 октября).

Отметим, Бека-Бека летом принимал участие в Олимпийских играх в Токио. 20-летний полузащитник сыграл три матча за сборную Франции. На своём счету Алексис также имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, 18 и 19 лет.

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений.