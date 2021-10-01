Куман — о возможной отставке: я всё ещё тренер «Барсы». Лапорта ничего мне не говорил
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что не общался с президентом клуба Жоаном Лапортой на тему возможной отставки.
«Да, я всё ещё тренер «Барселоны». Давайте вернёмся на вершину. Результаты показывают другое, я знаю. Это нормально.
Руководство клуба мне ничего не сказало. Я слышал, что президент был здесь сегодня утром. Но я с ним не разговаривал. Я знаю, сейчас появляется много информации — о том, что решение по мне уже принято. Но мне он ничего не сказал», — цитирует Кумана Sport.es.
Сообщалось, что руководство «Барселоны» решило отправить главного тренера клуба Рональда Кумана в отставку. По информации источника, сине-гранатовые объявят об увольнении Кумана после игры Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 2 октября.
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