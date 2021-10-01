Роберто Мартинес опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о слухах относительно его возможного назначения на должность главного тренера «Барселоны». Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых готово заплатить сборной Бельгии € 1,8 млн отступных за Мартинеса.

«У меня нет и не было никаких контактов с «Барселоной». Абсолютно никаких переговоров. В футболе никогда не знаешь, что принесёт завтрашний день. Я каждое утро встаю и думаю о сборной Бельгии, так как хочу отработать свой контракт полностью. Но я знаю, что в футболе могут случаться непредвиденные обстоятельства», — приводит слова Мартинеса HLN.

Ранее сообщалось, что, если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, «Барселона» может отправить главного тренера Рональда Кумана в отставку.