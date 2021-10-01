Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куман: я здесь из любви к «Барселоне» и попал в очень сложную ситуацию

Куман: я здесь из любви к «Барселоне» и попал в очень сложную ситуацию
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча Примеры с «Атлетико» заявил, что находится в сложной ситуации.

«Может ли матч с «Атлетико» стать для меня последним? Ответ на этот вопрос узнаете завтра. Главное — команда, а не я. Я здесь из любви к клубу, и я попал в очень сложную ситуацию. Она кажется более сложной, чем была в день моего назначения. У каждого своё мнение, но меня интересуют только игроки и подготовка к матчу», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Сообщалось, что руководство «Барселоны» решило отправить главного тренера клуба Рональда Кумана в отставку. По информации источника, сине-гранатовые объявят об увольнении Кумана после игры Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 2 октября.

Новость по теме
Куман — о возможной отставке: я всё ещё тренер «Барсы». Лапорта ничего мне не говорил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021