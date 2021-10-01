Куман: я здесь из любви к «Барселоне» и попал в очень сложную ситуацию
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча Примеры с «Атлетико» заявил, что находится в сложной ситуации.
«Может ли матч с «Атлетико» стать для меня последним? Ответ на этот вопрос узнаете завтра. Главное — команда, а не я. Я здесь из любви к клубу, и я попал в очень сложную ситуацию. Она кажется более сложной, чем была в день моего назначения. У каждого своё мнение, но меня интересуют только игроки и подготовка к матчу», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Сообщалось, что руководство «Барселоны» решило отправить главного тренера клуба Рональда Кумана в отставку. По информации источника, сине-гранатовые объявят об увольнении Кумана после игры Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 2 октября.
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