Куман: я здесь из любви к «Барселоне» и попал в очень сложную ситуацию

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча Примеры с «Атлетико» заявил, что находится в сложной ситуации.

«Может ли матч с «Атлетико» стать для меня последним? Ответ на этот вопрос узнаете завтра. Главное — команда, а не я. Я здесь из любви к клубу, и я попал в очень сложную ситуацию. Она кажется более сложной, чем была в день моего назначения. У каждого своё мнение, но меня интересуют только игроки и подготовка к матчу», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Сообщалось, что руководство «Барселоны» решило отправить главного тренера клуба Рональда Кумана в отставку. По информации источника, сине-гранатовые объявят об увольнении Кумана после игры Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 2 октября.