Актёр Дэниел Крейг ответил на вопрос, мог бы Юрген Клопп сыграть Джеймса Бонда

Английский актёр Дэниел Крейг, известный по роли Джеймса Бонда, выразил уверенность в том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп смог бы сыграть агента 007.
«Смог бы Клопп сыграть Джеймса Бонда? Я обожаю его, так что — да. Мне повезло пару раз встретиться с ним. Это человек, за которым хочется идти. За всю жизнь я встречал лишь пару таких людей. Ещё одним таким человеком является Алекс Фергюсон, но не стоило его упоминать! Клопп — лидер. Это нечто большее, чем Джеймс Бонд», — приводит слова Крейга Sky Sports.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 3 октября в седьмом туре АПЛ подопечные Клоппа сыграют с «Манчестер Сити». Начало — в 18:30 мск.
Видеообзор матча «Брентфорд» — «Ливерпуль»
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