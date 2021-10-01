Актёр Дэниел Крейг ответил на вопрос, мог бы Юрген Клопп сыграть Джеймса Бонда

Английский актёр Дэниел Крейг, известный по роли Джеймса Бонда, выразил уверенность в том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп смог бы сыграть агента 007.

«Смог бы Клопп сыграть Джеймса Бонда? Я обожаю его, так что — да. Мне повезло пару раз встретиться с ним. Это человек, за которым хочется идти. За всю жизнь я встречал лишь пару таких людей. Ещё одним таким человеком является Алекс Фергюсон, но не стоило его упоминать! Клопп — лидер. Это нечто большее, чем Джеймс Бонд», — приводит слова Крейга Sky Sports.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 3 октября в седьмом туре АПЛ подопечные Клоппа сыграют с «Манчестер Сити». Начало — в 18:30 мск.

Видеообзор матча «Брентфорд» — «Ливерпуль»

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