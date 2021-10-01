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Куман: надоело защищать свою работу. Хочется однажды высказать, что думаю

Куман: надоело защищать свою работу. Хочется однажды высказать, что думаю
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча Примеры с мадридским «Атлетико» поделился мнением о тех, кто критикует работу его тренерского штаба.

«Мне надоело защищать свою работу. Мы сделали важные вещи и приняли изменения со стороны клуба. Есть люди, которые думают об отсутствии уважения или о том, что клубу нужно время. Да, я хотел бы однажды выступить с заявлением и высказать, что думаю», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

29 сентября «Барселона» разгромно проиграла «Бенфике» (0:3). Сообщалось, что руководство «Барселоны» решило отправить главного тренера клуба Рональда Кумана в отставку. По информации источника, сине-гранатовые объявят об увольнении Кумана после игры Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 2 октября.

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