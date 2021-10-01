Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб сборной России, высказался по поводу отказа форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: «Я не хочу». Вернее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что и физически устаёт футболист, но больше — эмоционально. Тот же Игорь Акинфеев, которого я хорошо знаю. У него семья, дети. Он не может играть в сборной просто так. Играть за ЦСКА и сборную — это большая нагрузка и ответственность. Дзагоев так же думает. И Дзюба, наверное, думал так же», — сказал Онопко в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 1 октября 2021
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