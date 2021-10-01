УЕФА отстранит Чакыра и его видеоассистента за ошибки в матче «Милан» — «Атлетико»

УЕФА принял решение отстранить турецкого судью Джюнейта Чакыра и ответственного за VAR Абдулкадыра Битигена за ошибки, допущенные во встрече 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Атлетико» (1:2), сообщает MilanNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выразил мнение о работе Чакыра в матче с мадридским «Атлетико». «Не думаю, что главный судья матча провёл лучший вечер… Мы были наказаны. Понятно, что вдесятером нам пришлось перестраиваться, мы продержались более получаса и всё равно были близки к положительному результату. Это разочаровывает», — сказал Пиоли.



Напомним, Чакыр на 29-й минуте оставил итальянский клуб в меньшинстве, а в компенсированное к матчу время назначил пенальти в их ворота, который реализовал Луис Суарес и принёс «матрасникам» победу.