Семак: Лига чемпионов выделяется на фоне РПЛ, игрокам сложно переключаться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с «Сочи». Игра состоится в воскресенье, 3 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Думаю, команда находится в нормальном физическом состоянии. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды. Воскресная игра как раз и покажет, сможем ли мы быстро переключиться и показать хорошую и качественную игру.
«Сочи» — соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим всё сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 1 октября 2021
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