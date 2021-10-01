Хосеп Гвардиола: Клопп мне помог

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» признался, что многим обязан наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу.

«Клопп мне помог. Его команды помогли мне стать более сильным тренером. Он дал мне пищу для размышлений на новом уровне. Мне нужно было стать лучше, чтобы постараться обыгрывать команды Клоппа. Вот почему я всё ещё в этом бизнесе.

Есть ряд тренеров, и Юрген один из них, которые вынуждают тебя сделать шаг вперёд. В Германии я встречался с его командой. В «Барселоне» такой возможности не было. В Англии мы провели много матчей. Каждая игра была прекрасной. У наших команд общие идеи, мы настраиваемся забивать голы. Они быстрее нас, но стиль достижения побед у нас общий», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 3 октября, начало — в 18:30 мск.

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