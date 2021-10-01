Семак рассказал о кадровом состоянии «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровом состоянии своей команды в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Сочи». Игра состоится в воскресенье, 3 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Кержаков отсутствовал на тренировке? С ним всё в порядке, он отсутствует по семейным обстоятельствам. Надеюсь, завтра уже будет с нами.
Что касается Караваева, он начал индивидуальную работу на поле. Послезавтра будет контрольное обследование, по итогам которого можно будет сказать, когда он приступит к занятиям в общей группе.
Караваев и Ловрен — это наши основные игроки. Чем быстрее они наберут свои оптимальные кондиции, тем лучше для нашей команды. Игр у нас предостаточно, поэтому каждый футболист нам важен и нужен.
И Сердар Азмун набирает кондиции. Перед первой игрой, в которой он вышел на замену, он совсем мало тренировался с командой. Что касается второй игры, нам удалось поработать ещё три дня, сейчас ещё несколько дней. Поэтому посмотрим и решим, сколько по времени он готов сыграть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 1 октября 2021
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