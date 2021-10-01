«Барселона» заявила о рекордных расходах клуба в размере € 1,1 млрд

«Барселона» представила подробный финансовый отчёт за финансовый 2020-2021 год.

«Финансовый год 2020-2021 завершился с операционными доходами в € 631 млн, что ниже € 828 млн, заложенных в бюджете. В конечном итоге результатом стал убыток в размере € 481 млн после уплаты налогов, связанный с падением доходов и увеличением расходов.



Операционная выручка в размере € 631 млн за 2020-2021 год снизилась на 26% по сравнению с € 855 млн за предыдущий год (снижение на € 224 млн евро). Расходы увеличились на 19% по сравнению с предыдущим сезоном, увеличившись с € 955 млн до € 1136 млн, что является самым высоким показателем за всю историю клуба.



Согласно критерию, установленному лигой, чистый долг на 30 июня 2021 года составляет € 680 млн евро. Банковский долг составляет € 533 млн.



Клуб представит бюджет на сезон-2021/2022 с доходом в € 765 млн, что на 21% больше, чем в прошлом сезоне. Увеличение произошло в основном за счет восстановления доходов от стадиона благодаря возобновлению работы клубных объектов, и, в частности, возобновлению матчей на стадионе «Камп Ноу», где планируется постепенное возвращение к работе на полную мощность», — говорится в сообщении «Барселоны».