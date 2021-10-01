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Тилль: слова Кюйта, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов, служили мотивацией

Тилль: слова Кюйта, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов, служили мотивацией
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Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль признался, что слова бывшего полузащитника «Ливерпуля» Дирка Кюйта не помешали команде настроиться на матчи Лиги чемпионов. Ранее Кюйт заявил, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов.

«Высказывания Кюйта? Да, видел. Но наш главный тренер хорошо ответил в интервью. Если ты отобрался, ты можешь выступать в Лиге чемпионов. Сейчас же мы выиграли две игры. А эти слова не были обидными, даже служили мотивацией.

В клубе на нас никогда не давят, не говорят, что должны выигрывать каждый матч. Конечно, мы этого хотим, но нереально побеждать в каждой игре сезона. Мы выкладываемся на 100 процентов и всегда хотим выигрывать», — сказал Тилль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Шериф», дебютировав в Лиге чемпионов, уже одержал две победы. Клуб из Тирасполя обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0 и мадридский «Реал» (2:1).

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