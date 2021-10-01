Тилль: слова Кюйта, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов, служили мотивацией

Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль признался, что слова бывшего полузащитника «Ливерпуля» Дирка Кюйта не помешали команде настроиться на матчи Лиги чемпионов. Ранее Кюйт заявил, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов.
«Высказывания Кюйта? Да, видел. Но наш главный тренер хорошо ответил в интервью. Если ты отобрался, ты можешь выступать в Лиге чемпионов. Сейчас же мы выиграли две игры. А эти слова не были обидными, даже служили мотивацией.
В клубе на нас никогда не давят, не говорят, что должны выигрывать каждый матч. Конечно, мы этого хотим, но нереально побеждать в каждой игре сезона. Мы выкладываемся на 100 процентов и всегда хотим выигрывать», — сказал Тилль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Шериф», дебютировав в Лиге чемпионов, уже одержал две победы. Клуб из Тирасполя обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0 и мадридский «Реал» (2:1).
- 1 октября 2021
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