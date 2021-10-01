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Деле Алли: замена в перерыве матча с «Арсеналом» привела к бессонным ночам

Деле Алли: замена в перерыве матча с «Арсеналом» привела к бессонным ночам
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли признался, что ему было тяжело пережить неудачную игру в матче 6-го тура АПЛ с «Арсеналом». Лондонское дерби закончилось победой «Арсенала» со счётом 3:1. Алли был заменён уже после первого тайма, в первые 45 минут «Тоттенхэм» пропустил три мяча.

«Мы будем продолжать работать и бороться. Мы пытаемся построить что-то значимое. Уверен, вы прекрасно понимаете, как мы себя чувствовали после матча с «Арсеналом». Было сложно принять то поражение. Мы знаем, как это сильно расстроило фанатов. Таким же образом то поражение повлияло и на игроков, даже больше.

Что касается меня, то замена в перерыве привела к нескольким бессонным ночам. Мы знаем, что нужно продолжать работать. Нужно верить в то, что мы делаем», — цитирует Алли talkSPORT.

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