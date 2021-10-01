Фаната «Вест Бромвича» приговорили к 8 неделям тюрьмы за расистский пост

Суд приговорил болельщика «Вест Бромвича» Саймона Силвуда к 8 неделям тюрьмы за расистские оскорбления в соцсетях. Об этом сообщает Sky Sports.

В январе 2021 года мужчина написал оскорбительное сообщение в адрес футболиста Ромена Сойерса. Во время заседания подсудимый заявил, что случайно назвал Сойерса бабуином. Фанат утверждал, что использовал слово «шут», но из-за автозамены на телефоне отправилось другое слово. Данный прецедент стал первым в истории Великобритании, когда расистские оскорбления в интернете в адрес футболиста привели к тюремному сроку.

Силвуд проведёт в тюрьме 4 недели и ещё 4 недели он отбудет по условному сроку. Также болельщик выплатит € 580 компенсации Сойерсу и отдаст € 580 на покрытие судебных издержек.