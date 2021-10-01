Луис Суарес: шёл домой и плакал из-за неуважения со стороны Кумана

Форвард «Атлетико» Луис Суарес высказался о совместной работе с нынешним тренером «Барселоны» Рональдом Куманом. Именно после прихода на пост главного тренера «Барсы» Кумана Суарес покинул команду.
«Он отправлял меня тренироваться на другое поле, будто я — 15-летний игрок. Это очень расстраивало меня, я шёл домой и плакал из-за такого неуважения. При этом я никогда не проявлял к нему неуважения.
Я шёл и тренировался так, словно ничего не происходит, оставался профессионалом. В то же время искал лучшее решение. Президент клуба, Бартомеу, говорил, что Суарес вредит команде и раздевалке. А затем Куман позвал меня на разговор. Это было больно», — цитирует Суареса Sport.es.
После перехода в «Атлетико» Суарес в составе мадридцев выиграл чемпионат Испании.
- 1 октября 2021
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