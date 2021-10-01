РФС опубликовал итоги рассмотрения спорных эпизодов матча «Зенит» — «Крылья Советов»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения российских футбольных клубов. В том числе были рассмотрены обращения футбольных клубов «Зенит» и «Крылья Советов».

Комиссия постановила следующее:

«1. Судья правильно засчитал гол в ворота «Крыльев Советов» на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что оба игрока ведут борьбу за позицию на поле в попытке сыграть в мяч с использованием рук в схожей манере.



2. Судья правильно не удалил игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова на 47-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» использует локоть в безрассудной манере, не используя при этом излишнее усилие по отношению к сопернику.



3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 77-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» падает после лёгкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, матч прошёл 25 сентября и завершился со счётом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.