Сульшер прокомментировал слухи о недовольстве ван де Бека положением в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Донни ван де Беком. Голландский футболист довольствуется ролью запасного. В матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1) ван де Бек не смог скрыть недовольства тем, что так и не вышел на поле. Голландец выплюнул жвачку и отбросил футболку.

«У нас в команде много игроков разных национальностей. Если мы хотим вместе достичь успеха, нам нужна позитивная энергия. Мы не можем допустить, чтобы в команде были недовольные. Донни никогда не влиял негативно на команду», — сказал Сульшер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что ван де Бека в аренду хотел взять «Эвертон», но «Манчестер Юнайтед» не отпустил игрока. Сульшер настоял на том, чтобы он остался в команде.