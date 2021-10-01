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Гус Тиль рассказал о сроках возвращения в «Спартак»

Гус Тиль рассказал о сроках возвращения в «Спартак»
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Полузащитник нидерландского «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал о сроках возвращения в Россию.

«Конечно, я не буду называть конкретные цифры, но я отказался от большой суммы ради перехода в «Фейеноорд». Возвращение в «Спартак» зимой невозможно. Я останусь в «Фейеноорде» на весь сезон», – приводит слова Тиля Voetbalzone со ссылкой на ESPN.

Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. Позже он перебрался из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды. Отметим, что футболист вызван Луи ван Галом на октябрьский сбор Нидерландов на матчи отбора к ЧМ-2022.

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