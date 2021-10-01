Обнародована зарплата главного тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба и игроков команды

Главный тренер молдавского клуба «Шериф» Юрий Вернидуб зарабатывает менее € 20 тыс. в месяц, сообщает ProTV Chisinau. Зарплата Вернидуба значительно уступает окладам тренеров команд, которые выступают с «Шерифом» в одной группе в Лиге чемпионов.

«Шериф» попал в одну группу с донецким «Шахтёром», «Интером» и «Реалом». Молдавский клуб, дебютирующий в Лиге чемпионов, обыграл «Шахтёр» со счётом 2:0 и нанёс поражение «Реалу» со счётом 2:1. Наставники остальных клубов группы получают от € 160 тыс. до € 1 млн.

По информации Digisport.ro, средняя зарплата футболистов «Шерифа» составляет порядка € 6 тыс. в месяц. Ведущие футболисты получают около € 15 тыс., а зарплата молодых игроков находится в районе € 1 тыс.