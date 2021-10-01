«Барселоне» не хватило средств, чтобы подписать контракт с Конте

«Барселона» не смогла подписать контракт с бывшим наставником «Интера» и «Челси» Антонио Конте из-за нехватки средств, утверждает журналистLa Gazzetta dello Sport Филиппо Мария Ричи. По данным источника, каталонцы хотели видеть итальянского специалиста на посту главного тренера, но не смогли позволить себе его услуги.

Нынешний главный тренер Рональд Куман находится на грани увольнения. По данным итальянского издания, одним из кандидатов на пост наставника команды является Андреа Пирло, который ранее руководил «Ювентусом».

Ранее СМИ сообщали, что Куман будет уволен, если «Барселона» потерпит поражение в матче 8-го тура Примеры с «Атлетико», который состоится 2 октября. Ранее «Барселона» потерпела два поражения в Лиге чемпионов с общим счётом 0:6.