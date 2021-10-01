Гвардиола не удивлён поражениям «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов.
«Испанские клубы в этом сезоне выступают странно, но результаты Лиги чемпионов меня давно не удивляют. Я участвую в этом турнире 12 лет и чувствую подъём уровня. Каждая игра может быть непредсказуемой даже для больших команд. Раньше, когда я говорил, как сложно выиграть матч, люди, наверное, меня не слушали. Вот почему, когда команды выходят в Лигу чемпионов, игроки празднуют. Когда ты выигрываешь матч на групповом этапе — тоже празднуешь. Когда попадаешь в четвертьфинал, нужно отпраздновать и отдать должное этому достижению», – приводит слова Гвардиолы Sport.es.
Напомним, на этой неделе «Реал» проиграл молдавскому «Шерифу» со счётом 2:1, а «Барселона» уступила «Бенфике» со счётом 3:0.
- 1 октября 2021
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