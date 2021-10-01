Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола не удивлён поражениям «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов

Гвардиола не удивлён поражениям «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Испанские клубы в этом сезоне выступают странно, но результаты Лиги чемпионов меня давно не удивляют. Я участвую в этом турнире 12 лет и чувствую подъём уровня. Каждая игра может быть непредсказуемой даже для больших команд. Раньше, когда я говорил, как сложно выиграть матч, люди, наверное, меня не слушали. Вот почему, когда команды выходят в Лигу чемпионов, игроки празднуют. Когда ты выигрываешь матч на групповом этапе — тоже празднуешь. Когда попадаешь в четвертьфинал, нужно отпраздновать и отдать должное этому достижению», – приводит слова Гвардиолы Sport.es.

Напомним, на этой неделе «Реал» проиграл молдавскому «Шерифу» со счётом 2:1, а «Барселона» уступила «Бенфике» со счётом 3:0.

Новость по теме
Ловчев: игроки «Шерифа» хотят себя подороже продать, но из группы команда вряд ли выйдет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021